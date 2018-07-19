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Атомный подводный крейсер «Орёл» прибыл в Кронштадт для репетиций парада в честь Дня ВМФ
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Атомный подводный крейсер «Орёл» прибыл в Кронштадт для репетиций парада в честь Дня ВМФ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Собака.ru
Атомный подводный крейсер «Орёл» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыли в Кронштадт для репетиций Главного военно-морского парада, который состоится 29 июля. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Очередная репетиция запланирована на 20 июля. Генеральные состоятся 22 и 26 июля.
В параде по случаю Дня Военно-морского флота примут участие 40 кораблей и катеров, а также 38 воздушных судов, напоминает Nation News.
Ранее Черноморский флот объявил программу празднования Дня ВМФ.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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