Атомный подводный крейсер «Орёл» прибыл в Кронштадт для репетиций парада в честь Дня ВМФ

Атомный подводный крейсер «Орёл» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыли в Кронштадт для репетиций Главного военно-морского парада, который состоится 29 июля. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Очередная репетиция запланирована на 20 июля. Генеральные состоятся 22 и 26 июля. В параде по случаю Дня Военно-морского флота примут участие 40 кораблей и катеров, а также 38 воздушных судов, напоминает Nation News. Ранее Черноморский флот объявил программу празднования Дня ВМФ.