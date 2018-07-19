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«Правый сектор»* заявил о создании нового подразделения для «освобождения» Донбасса
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«Правый сектор»* заявил о создании нового подразделения для «освобождения» Донбасса 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам комбата националистической организации, новая боевая единица будет создана для войны против РФ.
Запрещенная в России националистическая организация «Правый сектор»* в четвертую годовщину своего образования объявила о создании первого отдельного батальона для освобождения Донбасса.
Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на командира батальона, новая боевая единица создана с с целью победы над РФ, которая якобы оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
По словам комбата, в состав нового подразделения вошли Первая штурмовая рота, Вторая отдельная рота им. капитана Воловика, Третья отдельная рота и Тактическая группа «Сапсан».
В материале журналисты подчеркивают, что за время ведения боевых действий на территории Донбасса «Правый сектор»*, участвуя в боях на востоке Украины, получил уважение со стороны ВСУ.
Отмечается, что «ПС»* при планировании военных операций согласовывает свои действия с Генштабом Украины.
«Правый сектор»* — националистическая организация, запрещенная в России.
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