Ещё
Танкисты ВВО «обкатали» новейшие танки Т-72Б3: видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Танкисты ВВО «обкатали» новейшие танки Т-72Б3: видео 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировки бойцы отработали «стрельбу» из танковой пушки и пулемета по различным целям.
Более двух тысяч курсантов учебных воинских частей Восточного военного округа приступили к обучению на специализированных тренажерах танка Т-72Б3.
В ходе тренировок молодые специалисты пройдут курс общевойсковой подготовки, после чего перейдут к практическим занятиям на многотонных боевых машинах. Будучи на ней, им предстоит отработать стрельбу из танковой пушки и пулемета по различным целям на максимальные дальности. Мультимедийный тренажер имитирует вождение танка в степной, лесистой, а также пересеченной местностях.
После обучения из десяти девять продолжат службу в воинских частях и соединениях Восточного военного округа.
ТК «Звезда»: последние новости
В акватории Невы встали на рейд первые боевые корабли, которые примут участие в Главном военно-морском параде Гусеницы для «Арматы» будут производить в три смены Около 5000 прыжков с парашютом выполнил спецназ ЦВО с дислокацией в Новосибирской области с начала года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой141
Россияне бегут с Дальнего Востока393
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
У Розенбаума нашли рак96
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение