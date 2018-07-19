АПЛ «Орел» присоединилась в Кронштадте к участникам готовящегося Главного морского парада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 19 июля. / ТАСС /. Атомный подводный крейсер «Орел» вошел в порт Кронштадта , где присоединился к другим кораблям — участникам Главного военно-морского парада, который состоится 29 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Атомный подводный крейсер " Орел " и ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыли в Кронштадт, где находятся другие корабли — участники парада. Ранее их экипажи проводили отдельные тренировки в назначенном месте Финского залива", — рассказал собеседник агентства.

"Орел" и «Маршал Устинов» позже других участников парада прибыли в Финский залив, совершив межфлотский переход.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 29 июля 2018 года. Первая репетиция торжества прошла в ночь с 16 на 17 июля. Генеральная репетиция запланирована на 26 июля.