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Новые БТР примут участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке
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Новые БТР примут участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке 

Primpress 36 минут назад
Фото: Primpress
Поступившие в текущем году на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, современные бронетранспортеры БТР-82А, впервые примут участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
С четверга, 19 июля, морские пехотинцы в бухте Новик у побережья острова Русский приступили к тренировкам непосредственно с большого десантного корабля «Пересвет», также тренировки пройдут в акватории Амурского залива.
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