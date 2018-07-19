Новые БТР примут участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке

Поступившие в текущем году на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, современные бронетранспортеры БТР-82А, впервые примут участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу военного ведомства

С четверга, 19 июля, морские пехотинцы в бухте Новик у побережья острова Русский приступили к тренировкам непосредственно с большого десантного корабля «Пересвет», также тренировки пройдут в акватории Амурского залива.