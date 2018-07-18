Китайские военнослужащие направлены в Россию для участия в соревнованиях АрМИ-2018 

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — Более 400 военнослужащих сухопутных войск ВС Китая направлены в Москву и Новосибирск для участия в Армейских международных играх-2018 /АрМИ-2018/. Об этом сообщил источник из армии Китая.
Как сообщил источник, будет проведено 14 состязаний, к которым участники хорошо подготовлены с точки зрения физического состояния, навыков и тактики.
Инициатором АрМИ-2018 является министерство обороны России, они начнутся 28 июля. Соорганизаторами игр являются Китай, Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Армения и Иран. —0—