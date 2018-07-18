Порошенко заявил, что Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО

Президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что Киев начал производить боеприпасы в соответствии со стандартами НАТО Государственный концерн «Укроборонпром» производит боеприпасы для автоматического гранатомёта ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства», — говорится в описании к видео со сборкой боеприпасов. Ранее сообщалось, что при разрыве миномёта на учениях ВСУ на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, девять человек получили ранения.