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Порошенко заявил, что Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО
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Порошенко заявил, что Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что Киев начал производить боеприпасы в соответствии со стандартами НАТО.
«Государственный концерн «Укроборонпром» производит боеприпасы для автоматического гранатомёта ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства», — говорится в описании к видео со сборкой боеприпасов.
Ранее сообщалось, что при разрыве миномёта на учениях ВСУ на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, девять человек получили ранения.
RT на русском: последние новости
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