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Российские военные инженеры убыли в Китай для участия в конкурсе «Безопасный маршрут»
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Российские военные инженеры убыли в Китай для участия в конкурсе «Безопасный маршрут» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В составе команды военнослужащие 187-го межвидового учебного центра подготовки специалистов инженерных войск (г. Волжский, Волгоградская область).
В Китайскую Народную Республику (город Корла) для участия в конкурсе «Безопасный маршрут» Армейских международных игр убыла команда военнослужащих в составе российской делегации во главе с полковником Владиславом Верясовым — начальником отдела боевой подготовки инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
В этом году в состязаниях кроме российской и китайской команд примут участие военнослужащие Исламской Республики Пакистан и Республики Узбекистан.
Российскую сторону на конкурсе представляют военнослужащие 187-го межвидового учебного центра подготовки специалистов инженерных войск (г. Волжский, Волгоградская область).
Соревнования будут проводиться на вооружении, военной и специальной технике, а также средствах инженерного вооружения, стоящих на вооружении Народно-освободительной армии Китая.
Эстафета «Безопасного маршрута», которая проводится поэтапно на маршруте протяженностью до 2000 метров, включает в себя ведение инженерной разведки брода, проделывание прохода в минном поле, сборку тяжелого механизированного моста, выполнение инженерной задачи с помощью путепрокладчика, проделывание проходов инженерной машиной разграждения.
Первый этап международного конкурса инженерных подразделений «Безопасный маршрут» стартует на китайском полигоне Корла 2 августа.
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