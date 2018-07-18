Российские военные инженеры убыли в Китай для участия в конкурсе «Безопасный маршрут»

В составе команды военнослужащие 187-го межвидового учебного центра подготовки специалистов инженерных войск (г. Волжский, Волгоградская область ).

Китайскую Народную Республику (город Корла) для участия в конкурсе «Безопасный маршрут» Армейских международных игр убыла команда военнослужащих в составе российской делегации во главе с полковником Владиславом Верясовым — начальником отдела боевой подготовки инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации

Республики Узбекистан. В этом году в состязаниях кроме российской и китайской команд примут участие военнослужащие Исламской Республики Пакистан

Российскую сторону на конкурсе представляют военнослужащие 187-го межвидового учебного центра подготовки специалистов инженерных войск (г. Волжский, Волгоградская область).

Соревнования будут проводиться на вооружении, военной и специальной технике, а также средствах инженерного вооружения, стоящих на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

Эстафета «Безопасного маршрута», которая проводится поэтапно на маршруте протяженностью до 2000 метров, включает в себя ведение инженерной разведки брода, проделывание прохода в минном поле, сборку тяжелого механизированного моста, выполнение инженерной задачи с помощью путепрокладчика, проделывание проходов инженерной машиной разграждения.

Первый этап международного конкурса инженерных подразделений «Безопасный маршрут» стартует на китайском полигоне Корла 2 августа.