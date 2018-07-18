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Испанская субмарина за 4 миллиарда евро не влезла в док
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Испанская субмарина за 4 миллиарда евро не влезла в док 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Новейшая испанская подводная лодка класса S-80 Isaac Peral не поместилась в предназначенный для нее док на военно-морской базе в городе Картахена. Теперь стоянку для корабля нужно расширять, что может обойтись бюджету еще в 2 миллиарда евро, пишет агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
S-80 называют подлодкой нового поколения с воздухонезависимой силовой установкой. Однако пока создатели субмарины сталкиваются в основном с проблемами. Так, в 2013 году выяснилось, что водоизмещение S-80 получилось на 100 тонн больше, чем было запланировано. Один из инженеров якобы просто не там поставил запятую в десятичной дроби. Поэтому корабль пришлось делать длиннее. Незапланированная перестройка обошлась бюджету в 14 миллионов евро.
Сейчас длина субмарины составляет чуть больше 81 метра, ширина — около 11 метров. Водоизмещение под водой — свыше 3400 тонн, а предельная скорость — 19 узлов, или 35 километров в час. Вооружение — 6 торпедных аппаратов.
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