Новая испанская подлодка оказалась слишком большой для своих доков

Попытка испанских ВМС построить новую подводную лодку снова сорвалась из-за того, что она оказалась слишком велика для доков, которые есть у Испании , сообщили СМИ.

Подлодка S-80, которая разрабатывается государственной оборонной компанией Navantia, изначально была неправильно спроектирована — ее проект пришлось переделывать за большие деньги. Однако после перепроектирования S-80 выяснилось, что доки в Картахене не могут вместить эту подлодку, сообщает Би-би-си.

Более того, стоимость подлодки теперь практически удвоилась — до 1 млрд евро.

Сначала выяснилось, что из-за просчета разработчиков подлодка могла не всплыть после погружения. Исправление ошибки стоило Испании 14 млн евро. В итоге было решено улучшить плавучесть подлодки за счет ее удлинения.

Изначально ее длина должна была составить 71 метр при водоизмещении 2,2 тыс. тонн. Теперь это корабль длиной 81 м и водоизмещением 3 тыс. тонн. Из-за увеличения размеров субмарины Испании придется искать деньги на расширение доков в Картахене, которые могли бы вместить такой корабль.

Тем не менее, испанские власти считают проект S-80 «абсолютно жизнеспособным».

Отметим, что о намерении создать эту подлодку сообщалось еще в середине 2000-х годов, когда Испания заявила о перевооружении флота. ВМС Испании собирались построить две такие подлодки и оснастить их крылатыми ракетами Tomahawk.