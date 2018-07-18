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Новая испанская подлодка оказалась слишком большой для своих доков
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Новая испанская подлодка оказалась слишком большой для своих доков 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Попытка испанских ВМС построить новую подводную лодку снова сорвалась из-за того, что она оказалась слишком велика для доков, которые есть у Испании, сообщили СМИ.
Подлодка S-80, которая разрабатывается государственной оборонной компанией Navantia, изначально была неправильно спроектирована — ее проект пришлось переделывать за большие деньги. Однако после перепроектирования S-80 выяснилось, что доки в Картахене не могут вместить эту подлодку, сообщает Би-би-си.
Более того, стоимость подлодки теперь практически удвоилась — до 1 млрд евро.
Сначала выяснилось, что из-за просчета разработчиков подлодка могла не всплыть после погружения. Исправление ошибки стоило Испании 14 млн евро. В итоге было решено улучшить плавучесть подлодки за счет ее удлинения.
Изначально ее длина должна была составить 71 метр при водоизмещении 2,2 тыс. тонн. Теперь это корабль длиной 81 м и водоизмещением 3 тыс. тонн. Из-за увеличения размеров субмарины Испании придется искать деньги на расширение доков в Картахене, которые могли бы вместить такой корабль.
Тем не менее, испанские власти считают проект S-80 «абсолютно жизнеспособным».
Отметим, что о намерении создать эту подлодку сообщалось еще в середине 2000-х годов, когда Испания заявила о перевооружении флота. ВМС Испании собирались построить две такие подлодки и оснастить их крылатыми ракетами Tomahawk.
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