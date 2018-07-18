Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

"Мы призываем Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии", — сказал он журналистам после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе

Также Столтенберг в очередной раз заявил о поддержке НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В 2009 году в Южной Осетии была сформирована 4-я российская военная база. В 2018 году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией, согласно которому граждане Южной Осетии могут быть приняты на службу в составе российской военной базы в республике по контракту в добровольном порядке.

Вскоре после распада СССР Абхазия заявила о независимости от Тбилиси . Грузия 14 августа 1992 года ввела в Абхазию войска, но встретила вооруженное сопротивление со стороны местных ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев. Операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней. Абхазские войска освободили Сухум 27 сентября 1993 года, через три дня вооруженный конфликт завершился. Впоследствии в Абхазию были введены российские миротворцы. В 2009 году между РФ и Абхазией было подписано соглашение об объединённой российской военной базе на территории Абхазии — 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базе.