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Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии
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Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии, которые НАТО и Грузия считают оккупированными территориями.
"Мы призываем Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии", — сказал он журналистам после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Также Столтенберг в очередной раз заявил о поддержке НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В 2009 году в Южной Осетии была сформирована 4-я российская военная база. В 2018 году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией, согласно которому граждане Южной Осетии могут быть приняты на службу в составе российской военной базы в республике по контракту в добровольном порядке.
Вскоре после распада СССР Абхазия заявила о независимости от Тбилиси. Грузия 14 августа 1992 года ввела в Абхазию войска, но встретила вооруженное сопротивление со стороны местных ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев. Операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней. Абхазские войска освободили Сухум 27 сентября 1993 года, через три дня вооруженный конфликт завершился. Впоследствии в Абхазию были введены российские миротворцы. В 2009 году между РФ и Абхазией было подписано соглашение об объединённой российской военной базе на территории Абхазии — 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базе.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Подразделения российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии входят в состав Южного военного округа.
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