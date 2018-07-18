В акватории Невы встали на рейд первые боевые корабли, которые примут участие в Главном военно-морском параде

При помощи швартовых устройств («бочек») на рейде закреплены новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» и корвет Балтийского флота «Сообразительный».

Сегодня в акваторию Невы вошли и ошвартовались на рейде первые корабли, которые примут участие в Главном военно-морском параде. Швартовая операция состоялась ночью 18 июля в период развода мостов Санкт-Петербурга . При помощи швартовых устройств («бочек») на рейде закреплены новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» и корвет Балтийского флота «Сообразительный».

Формирование парадной линии боевых кораблей на Неве будет продолжено в ближайшее время с учетом режима судоходства и развода Благовещенского и Дворцового мостов.

Установленные заранее в линию на реке боевые корабли различных классов являются статическим элементом Главного военно-морского парада.

Согласно сценарию, парадный строй кораблей и катеров, задействованных в динамическом показе, будет проходить установленной скоростью параллельно кораблям, ошвартованным в строю кильватера на рейде Невы.