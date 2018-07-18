Новая испанская подлодка не поместилась в док

Новая испанская подводная лодка S-80 Plus оказалась больше доков базы ВМС в Картахене, где ей предстоит обслуживаться. Теперь Министерство обороны Испании ищет 16 миллионов евро на расширение доков, пишет El Pais.

Судьба испанской подлодки S-80 не задалась с самого начала. При проектировании 71-метровой субмарины была допущена ошибка в расчетах: корабль получился на 125 тонн тяжелее нормы и рисковал не всплыть после погружения. Приглашенные из США специалисты за 14 миллионов евро врезали в корпус три дополнительных отсека, увеличив водоизмещение подлодки на 800 тонн и обеспечив ей положительную плавучесть.

Усовершенствованный проект назвали S-80 Plus, но тут выяснилось, что удлиненная версия не помещается в доки военно-морской базы: те готовы принять корабль длиной до 78 метров, в то время как подлодка растянулась на 80.

— Самой большой проблемой остается система движения подлодки. Согласно проекту S-80 должна оснащаться воздухонезависимой силовой установкой, работающей на биоэтаноле. Однако пока разработчики агрегата, две испанские фирмы смогли построить только 25-киловаттный демонстратор. Чтобы избежать задержек, планируется первые две лодки проекта оснастить дизелями, а третью и четвертую — двигателями на этаноле, — пишет газета.

Стоимость воздухонезависимого агрегата 80 миллионов евро, 30 из них составляет цена топливных элементов, которые планируется закупать в США. Общий бюджет проекта уже вырос почти в два раза: с 2, 1 до 3,9 миллиарда евро.

По мнению журналистов, S-80 Plus может окупить затраты на нее только в случае успеха на международном рынке. Однако расчетная цена одной испанской подлодки (почти миллиард евро) в два раза выше аналогичных по характеристикам немецких субмарин.