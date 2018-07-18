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«Укроборонпром» начал производство гранатометных боеприпасов натовского образца
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«Укроборонпром» начал производство гранатометных боеприпасов натовского образца 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Украинский государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство гранатометных выстрелов образца НАТО, задействовав для этого, в том числе, предприятие «Кузница на Рыбальском», подконтрольное президенту страны Петру Порошенко. Об этом в среду сообщила пресс-служба концерна.
"Шосткинский казенный завод «Импульс», входящий в состав «Укроборонпрома», совместно с «Кузницей на Рыбальском» начал серийное производство боеприпасов для 40-миллиметрового автоматического гранатомета — ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО", — говорится в сообщении.
По информации компании, в настоящее время «Импульс» работает над увеличением объема выпуска этих боеприпасов путем «механизации производства и внедрения новых инструментов». Сейчас сборка выстрелов по большей части осуществляется вручную.
Выстрелы, о начале серийного производства которых сообщил «Укроборонпром», предназначены для стрельбы из производимых на предприятии автоматических станковых гранатометов УАГ-40, которые стали первой украинской разработкой в области вооружения, выпущенной по стандартам НАТО. На вооружение Вооруженных сил Украины эти гранатометы были приняты в 2017 году.
Ранее заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко заявлял, что к 2019 году страна в рамках программы развития отрасли планирует начать выпуск боеприпасов по стандартам НАТО. В начале 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил программу развития отрасли боеприпасов. Для ее выполнения, по словам Бровченко, министерство экономического развития и торговли «провело процедуры закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм». Также запланирован «переход» на калибр 155 мм, который используют в странах НАТО.
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