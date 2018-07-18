«Укроборонпром» начал производство гранатометных боеприпасов натовского образца

"Шосткинский казенный завод «Импульс», входящий в состав «Укроборонпрома», совместно с «Кузницей на Рыбальском» начал серийное производство боеприпасов для 40-миллиметрового автоматического гранатомета — ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО", — говорится в сообщении.

По информации компании, в настоящее время «Импульс» работает над увеличением объема выпуска этих боеприпасов путем «механизации производства и внедрения новых инструментов». Сейчас сборка выстрелов по большей части осуществляется вручную.

Выстрелы, о начале серийного производства которых сообщил «Укроборонпром», предназначены для стрельбы из производимых на предприятии автоматических станковых гранатометов УАГ-40, которые стали первой украинской разработкой в области вооружения, выпущенной по стандартам НАТО. На вооружение Вооруженных сил Украины эти гранатометы были приняты в 2017 году.