Слухи о затонувшем золоте вызвали колебания акций в Южной Корее

Новости о затонувшем у побережья Южной Кореи корабле, перевозившем золото на $132,5 млрд, вызвали странные колебания акций нескольких крупных южнокорейских компаний, пишет Bloomberg

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что южнокорейские поисковики компании Shinil Group обнаружили в море недалеко от берегов Южной Кореи крейсер Российского императорского флота « Дмитрий Донской ». По слухам, на борту корабля, затонувшего 113 лет назад, находилось 200 тонн золота, пишет издание.

Не совсем ясно почему, но несколько южнокорейских акций отреагировали на это сообщение, пишет Bloomberg. Так, по данным агентства, бумаги Jeil Steel Manufacturing Co. в ходе торгов на Kosdaq выросли на 30% во вторник, когда появилось сообщение об обнаружении затонувшего корабля. В среду акции компании растеряли почти половину этого подъема. Акции Dongwon Systems Corp., входящие в индекс Kospi 200, подорожали на 19% при открытии в среду, а завершили день снижением на 12%. Пресс-служба Jeil Steel в среду заявила, что компания «не имеет никакого отношения к делам, связанным с сокровищами затонувших кораблей». Dongwon не стала комментировать колебания акций.

Служба финансового надзора Южной Кореи в среду после закрытия рынков выпустила предупреждение, в котором призвала инвесторов быть осторожными при покупке акций, связанных с бизнесом по поиску потерпевших крушение судов без подтверждения данных.