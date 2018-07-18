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Экспедиционный отряд Северного флота завершил исследования в губе Чёрная на архипелаге Новая Земля
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Экспедиционный отряд Северного флота завершил исследования в губе Чёрная на архипелаге Новая Земля 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
За пять дней выполнены намеченные военно-исторические исследования, обследованы пункты дислокации воинских частей советского времени, а также места, связанные с экспедицией Владимира Русанова в 1911 году.
Спасательный буксир Северного флота СБ-523, на борту которого находится второй отряд комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю, проводимой при поддержке Русского географического общества, в полном объеме завершил программу работ в губе Чёрная в южной части архипелага.
За пять дней выполнены намеченные военно-исторические исследования. Обследованы пункты дислокации воинских частей советского времени, а также места, связанные с экспедицией Владимира Русанова в 1911 году. С особым вниманием моряки-североморцы осмотрели остов легендарного гвардейского эсминца «Гремящий» — единственного гвардейского надводного корабля Северного флота времен Великой Отечественной войны.
Специалистами Центрального полигона Российской Федерации в ходе радиоэкологических исследований проведен отбор проб ландшафта местности. Накопленный статистический материал будет обработан в стационарных условиях в научно-исследовательском центре полигона.
Сложные ледовые условия в районе Карских ворот внесли коррективы в дальнейшую программу работ экспедиционного отряда. Оценка ледовой обстановки проведена с использованием результатов ледовой разведки, выполненной летчиками армии ВВС и ПВО Северного флота на прошлой неделе.
В итоге принято решение о возвращении спасательного буксира СБ-523 в губу Белушья, где в ожидании выноса льдов из губы Каменка специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота будут выполнены работы по обследованию причального фронта, а также подготовительные работы по расчистке акватории для приёма судов большего водоизмещения.
После улучшения ледовой обстановки в Карских воротах экспедиционный отряд Северного флота продолжит выполнение намеченных задач.
Второй этап комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю стартовал 5 июля с выходом из Североморска спасательного буксира СБ-523. В ходе данного этапа североморцы исследуют южную часть архипелага с моря и реконструируют часть маршрута известного полярного исследователя Владимира Русанова, который в 1911 году на яхте «Полярная» обошел Южный остров.
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