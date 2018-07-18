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ВСУ оборудуют новые позиции для минометов в ДНР
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ВСУ оборудуют новые позиции для минометов в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
Украинские силовики оборудуют новые позиции для минометных расчетов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Нашей разведкой зафиксировано проведение работ по оборудованию новых позиций для минометных расчетов в зоне ответственности 93 отдельной механизированной бригады в районе Новотроицкого (под контролем Киева. — Прим. ред.)", — сказал он журналистам.
Безсонов не исключил увеличения обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков на этом направлении. "Обращаемся к миссии ОБСЕ (с просьбой. — Прим. ред.) обратить внимание на данный факт и не допустить подвоза запрещенных минскими соглашениями минометов на позиции", — сказал начальник пресс-службы оперативного командования республики.
Он также выразил опасение в связи с возможными провокациями со стороны украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву Курахово и Марьинки в связи с прибытием в эти города представителей украинского благотворительного фонда "Право на защиту".
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