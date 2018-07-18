Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» передадут флоту 28 июля 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» планируется передать флоту за день до Главного военно-морского парада в Петербурге, рассказал ТАСС президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Есть такие мысли у флота, да", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли поднят Андреевский флаг на «Горшкове» 28 июля в канун Дня ВМФ и Главного военно— морского парада, приуроченного к этому празднику.
По словам Рахманова, сейчас «Адмирал Горшков» проходит покраску корпуса и надстройки к праздничному параду.