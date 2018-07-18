Фрегат «Адмирал Горшков» передадут ВМФ накануне морского парада

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» планируют передать ВМФ России 28 июля, накануне главного военно-морского парада.

Об этом ТАСС сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. По словам генерального директора Алексея Рахманова, такие мысли у них есть. Сейчас «Адмиралу Горшкову» красят корпус и готовят к праздничному мероприятию.

Головной корабль «Адмирал Горшков» заложили 1 февраля 2006 года, спустили на воду 29 октября 2010-го. В строй он должен был войти в августе 2018 года. Его водоизмещение — 5400 тонн. Ударную мощь обеспечивают 16 установок вертикального пуска для крылатых ракет «Калибр». На борту также имеется зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут», два зенитно-артиллерийских комплекса «Палаш». Противолодочное вооружение представлено четырьмя торпедными аппаратами «Пакет-НК». Специалисты называют фрегат самым технологичным и совершенным кораблем