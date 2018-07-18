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«Уралвагонзавод» перейдет на круглосуточный режим производства гусениц для «Арматы»
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«Уралвагонзавод» перейдет на круглосуточный режим производства гусениц для «Арматы» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Омсктрансмаш" (входит в группу "Уралвагонзавод") ввел в эксплуатацию четыре новых роботизированных комплекса для сборки гусениц от тяжелой бронетехники, в том числе для новейших танков Т-14 «Армата». Об этом сообщается в среду на официальной странице «Уралвагонзавода» во «ВКонтакте».
"На омском филиале «Уралвагонзавода» теперь будут делать гусеницы для «Арматы», «Терминатора», Т-90МС, самоходной гаубицы «Коалиция-СВ», а также для зенитных-ракетных комплексов С-300В круглосуточно", — говорится в сообщении.
Благодаря новым автоматическим комплексам цикл изготовления одной детали с учетом транспортировки занимает всего 10 минут вместо 3 часов, уточнили в УВЗ.
Производимая техника
Модернизированный танк Т-90МС только начинает поступать на вооружение российской армии, в 2018 году ведомство получит первую партию из 30 машин.
Т-14 — новейший танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата», он получил необитаемую башню, новейшие бортовые системы. Войсковые испытания машины планируется завершить к ноябрю.
Боевая машина поддержки танков «Терминатор» недавно поступила в войска — военным были переданы 10 машин. Машина предназначена для поддержи танков, особенно в ходе боев в городских условиях.
Новая самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожения танков и другой бронированной техники, уничтожения защищенных объектов и т. д.
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