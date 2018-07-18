В Казахстане стартовал военный сбор молодежи «Айбын»

Он проходит на территории учебного центра «Спасск» уже в третий раз, сообщает «МИР 24».

В этом году школьники и студенты будут соревноваться в военно-прикладных видах спорта и предметах боевой подготовки. Большинство участников — это воспитанники патриотических клубов и студенты военных кафедр вузов. Всего около 600 человек.

Впервые в сборе участвуют курсанты пограничной службы Комитета Национальной безопасности.

Также во время военного сбора пройдет фестиваль искусств — «Голосящий Айбын». Завершатся учения в субботу, 21 июля.

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