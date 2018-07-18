Ещё
В Казахстане стартовал военный сбор молодежи «Айбын»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане стартовал военный сбор молодежи «Айбын» 

Мир24 1 час назад
Он проходит на территории учебного центра «Спасск» уже в третий раз, сообщает «МИР 24».
В этом году школьники и студенты будут соревноваться в военно-прикладных видах спорта и предметах боевой подготовки. Большинство участников — это воспитанники патриотических клубов и студенты военных кафедр вузов. Всего около 600 человек.
Впервые в сборе участвуют курсанты пограничной службы Комитета Национальной безопасности.
Также во время военного сбора пройдет фестиваль искусств — «Голосящий Айбын». Завершатся учения в субботу, 21 июля.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Российских солдат оденут в «плащи-невидимки» Рассвет на Неве: моряки провели первую репетицию к Дню ВМФ Точно в цель: кыргызстанские вертолетчики отточили навык прицельной стрельбы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США368
Украина присвоила четыре санатория в Крыму137
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии384
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи110
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение