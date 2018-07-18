Ещё
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота покинул кипрский порт и вышел в Средиземное море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота покинул кипрский порт и вышел в Средиземное море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время делового захода российского СКР в Лимассол военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу.
Сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый» Балтийского флота вышел из порта Лимассол (Кипр) и взял курс в назначенный район Средиземного моря.
Во время делового захода российского СКР в Лимассол военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу.
Кроме того, был проведен плановый осмотр устройств и механизмов корабля.
Заход в Лимасол является третьим по счету в этот порт с начала дальнего похода корабля Балтийского флота. В настоящее время российский боевой корабль покинул кипрский порт и взял курс в назначенный район в Средиземном море.
СКР покинул Военную гавань г. Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.
ТК «Звезда»: последние новости
Более 2500 военнослужащих по призыву пополнили корабли и воинские части Черноморского флота На вооружение Центрального военного округа поступили комплексы связи шестого поколения (МКС-П) Свыше 10 боевых кораблей примут участие в тренировке на рейде Кронштадта перед Главным военно-морским парадом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»80
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент95
Украина присвоила четыре санатория в Крыму129
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение