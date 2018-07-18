Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота покинул кипрский порт и вышел в Средиземное море

Во время делового захода российского СКР в Лимассол военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу.

Сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый» Балтийского флота вышел из порта Лимассол (Кипр) и взял курс в назначенный район Средиземного моря.

Во время делового захода российского СКР в Лимассол военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу.

Кроме того, был проведен плановый осмотр устройств и механизмов корабля.

Заход в Лимасол является третьим по счету в этот порт с начала дальнего похода корабля Балтийского флота. В настоящее время российский боевой корабль покинул кипрский порт и взял курс в назначенный район в Средиземном море.

СКР покинул Военную гавань г. Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.