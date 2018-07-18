Сторожевик Балтфлота «Ярослав Мудрый» покинул порт Лимассол

В настоящее время российский боевой корабль покинул кипрский порт и взял курс в назначенный район в Средиземном море.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота вышел из кипрского порта Лимассол и взял курс в назначенный район Средиземного моря. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

Во время делового захода российского корабля в Лимассол военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу. Кроме того, был проведен плановый осмотр устройств и механизмов корабля.

Заход в Лимасол является третьим по счету в этот порт с начала дальнего похода корабля Балтийского флота. В настоящее время российский боевой корабль покинул кипрский порт и взял курс в назначенный район в Средиземном море.