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Сторожевик Балтфлота «Ярослав Мудрый» покинул порт Лимассол
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Сторожевик Балтфлота «Ярослав Мудрый» покинул порт Лимассол 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время российский боевой корабль покинул кипрский порт и взял курс в назначенный район в Средиземном море.
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота вышел из кипрского порта Лимассол и взял курс в назначенный район Средиземного моря. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Во время делового захода российского корабля в Лимассол военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу. Кроме того, был проведен плановый осмотр устройств и механизмов корабля.
Заход в Лимасол является третьим по счету в этот порт с начала дальнего похода корабля Балтийского флота. В настоящее время российский боевой корабль покинул кипрский порт и взял курс в назначенный район в Средиземном море.
Сторожевой корабль покинул Военную гавань г. Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.
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