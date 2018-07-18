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Более 2,7 тысяч петербуржцев ушли в армию в рамках весеннего призыва
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Более 2,7 тысяч петербуржцев ушли в армию в рамках весеннего призыва 

АиФ Санкт-Петербург 36 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В ходе весеннего призыва проходить службу в армии отправились более 2,7 тысяч петербуржцев, передает пресс-служба Западного военного округа. Призыв завершился в минувшее воскресенье, 15 июля.
Среди новоиспеченных солдат — 600 человек с высшим образованием. Военный комиссариат города направил их на службу в части спецназначения, морской пехоты, десантно-штурмовые и разведывательные подразделения.
Еще 12 тысяч человек получили отсрочку от армии по состоянию здоровья или в связи с необходимостью завершить свое обучение.
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