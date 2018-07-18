Более 2,7 тысяч петербуржцев ушли в армию в рамках весеннего призыва

В ходе весеннего призыва проходить службу в армии отправились более 2,7 тысяч петербуржцев, передает пресс-служба Западного военного округа. Призыв завершился в минувшее воскресенье, 15 июля.

Среди новоиспеченных солдат — 600 человек с высшим образованием. Военный комиссариат города направил их на службу в части спецназначения, морской пехоты, десантно-штурмовые и разведывательные подразделения.

Еще 12 тысяч человек получили отсрочку от армии по состоянию здоровья или в связи с необходимостью завершить свое обучение.