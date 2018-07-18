В Беларуси создадут IT-роту

Рота информационных технологий численностью 60 человек, военнослужащие которой будут заниматься созданием программных продуктов для нужд белорусских Вооруженных Сил и военно-промышленного комплекса страны, создается в Беларуси . Первый призыв состоится уже этой осенью.

Действовать подобная рота будет на базе Военной Академии страны — одного из интеллектуальных центров белорусской армии, занимающегося, в том числе, всевозможными опытно-конструкторскими и научно-исследовательскими работами. Все ее новобранцы должны будут иметь высшее техническое образование по IT-специальности. Среди критериев отбора (а «конкурс» в роту информационных технологий уже сейчас прогнозируется немаленький) — знание языков программирования, опыт разработки мобильных приложений под Android и iOS…

"Решение о создание такой IT-роты было принято еще и потому, чтобы выпускники, получившие высшее техническое образование по IT-специальности, и думать не думали игнорировать службу в армии. Чтобы, находясь в войсках, они могли продолжать развивать свои профессиональные навыки: приносить, с одной стороны, пользу системе военной безопасности, а с другой — не терять свою высокую и высокооплачиваемую квалификацию" — замечает начальник Военной Академии Беларуси генерал-майор Виктор Лисовский.