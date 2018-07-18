В Забайкальском крае понтонеры ВВО навели 100-метровый наплавной мост через реку Онон

Для усложнения задачи была отработана вводная по отражению нападения группы условных террористов, пытавшихся сорвать перевозку военной техники через водную преграду.

Военнослужащие понтонного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае , навели наплавной мост и организовали паромную переправу через реку Онон в ходе тактико-специального учения.

В ходе практической части мероприятия военнослужащие отработали задачи по проведению разведки на маршруте следования расчетов понтонно-мостового парка и береговой линии, передовая группа была переброшена на противоположный берег на скоростной надувной лодке.

Понтонеры выполнили нормативы по развертыванию наплавного моста длиной до 100 метров и организовали паромную переправу с использованием входящих в комплект буксирно-моторных катеров, а также осуществили переброску личного состава, применив плавающий транспортер.

Для усложнения задачи была отработана вводная по отражению нападения группы условных террористов, пытавшихся сорвать перевозку военной техники через водную преграду.

Помимо этого, для скрытной переброски вооружения и личного состава военнослужащие выполнили установку дымовой завесы.