Китайские ВМС 18-23 июля проведут учения в Восточно-Китайском море

ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости . Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) c 18 по 23 июля проведут учения с боевыми стрельбами в акватории провинции Чжэцзян в Восточно-Китайском море, говорится в сообщении управления по вопросам обеспечения безопасности на море китайской провинции.

Учения будут проходить шесть дней с 8.00 (03.00 мск) среды до 18.00 (13.00) следующего понедельника. Пока не уточняется, какие суда и в каком количестве будут принимать участие в учениях, нет сообщений о перемещении в зону проведения маневров и китайского авианосца «Ляонин», который почти всегда участвует в такого рода учениях.

Ведомство опубликовало точные координаты района, в котором будут проходить учения. Судам, не имеющим отношения к маневрам ВМС, запрещается проходить, проводить работы или становиться на якорь в обозначенной акватории.

Как пишет издание Global Times, ссылаясь на мнение военных аналитиков, обозначенный военными район проведения учений по размерам очень схож с островом Тайвань, что должно послать неоднозначный предупреждающий сигнал сепаратистским силам на Тайване.

"Главная цель этих учений — послать серьезное предупреждение сепаратистским силам на Тайване, НОАК часто проводит учения, в программу которых включена отработка маневров по осаде острова", — сказал военный эксперт Сун Чжунпин.

По другого мнению китайского военного эксперта, который пожелал остаться анонимным, в случае если в будущем возникнет вооруженный конфликт, Восточно-Китайское море станет главным местом сражений для урегулирования тайваньского вопроса и споров вокруг других островов.

В свою очередь министерство национальной обороны Тайваня в опубликованном заявлении сообщило, что внимательно наблюдает за маневрами НОАК, проводимыми недалеко от острова. При этом в ведомстве отметили, что в этих учениях нет ничего необычного и какой-либо угрозы безопасности Тайваня они не несут.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.