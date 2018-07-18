Спецназ ВВО уничтожил «террористов» в Хабаровском крае

В ходе маневров военнослужащие отработали передвижение в составе колонны бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун».

Военнослужащие подразделений специального назначения Восточного военного округа провели тактико-специальные учения по обнаружению условных «террористов», сообщает пресс-служба ВВО в среду.

«В ходе практической части военнослужащие отработали передвижение по пересеченной местности в условный район в составе колонны бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун». По легенде учений, на одном из участков пути группа «террористов» устроила засаду и напала на колонну», — говорится в сообщении

В учебном бою были отработаны различные тактические приемы по ведению боя из бойниц и люка бронеавтомобилей «Тигр» в ограниченном пространстве с применением, в том числе пулеметов Калашникова. «Боевики» были уничтожены.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы средства имитации, в частности, взрывпакеты, дымы, холостые боеприпасы.