В Китае прошла жеребьевка конкурса «Морской десант» на АрМИ-2018

В городе Цюаньчжоу прошла жеребьевка конкурса «Морской десант», на которой россияне придумали создать совместный российско-китайский экипаж, который сразиться с командой из Венесуэлы

Судана. На полигоне морской пехоты «Адмиральская гора» в городе Цюаньчжоу прошла жеребьевка конкурса «Морской десант». В ней приняли участие представители пяти стран: России Китая , Венесуэлы, Ирана

Команды определили порядок старта на этапах конкурса. Из-за того, что суданские военные стартуют всего на одной машине, получилось так, что у них не осталось соперников. Россияне придумали интересный выход из положения.

«Мы с китайской стороной решили сделать элемент. Мы создадим совместный экипаж российско-китайский, который будет соревноваться с командой из Венесуэлы. Это будет интересно», — рассказал начальник службы береговых войск ВМФ, полковник, Максим Журилов.

На первом этапе, полосе препятствий, российские морпехи будут соревноваться с военнослужащими из Венесуэлы, Китая и Ирана. Каждая страна выставляет по три отделения. Испытание одновременно проходят две команды.

На втором этапе, тропе выживания, наши парни получили 2-й, 5-й и 6-й стартовые номера. Здесь три отделения бегут по одиночке. А на третьем, эстафете, определят лучший экипаж по полевой выучке.

То есть россияне сразу же сразятся с командой хозяев соревнований. По условиям конкурса, выступать придется на китайской технике.