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В Китае прошла жеребьевка конкурса «Морской десант» на АрМИ-2018
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В Китае прошла жеребьевка конкурса «Морской десант» на АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В городе Цюаньчжоу прошла жеребьевка конкурса «Морской десант», на которой россияне придумали создать совместный российско-китайский экипаж, который сразиться с командой из Венесуэлы.
На полигоне морской пехоты «Адмиральская гора» в городе Цюаньчжоу прошла жеребьевка конкурса «Морской десант». В ней приняли участие представители пяти стран: России, Китая, Венесуэлы, Ирана и Судана.
Команды определили порядок старта на этапах конкурса. Из-за того, что суданские военные стартуют всего на одной машине, получилось так, что у них не осталось соперников. Россияне придумали интересный выход из положения.
«Мы с китайской стороной решили сделать элемент. Мы создадим совместный экипаж российско-китайский, который будет соревноваться с командой из Венесуэлы. Это будет интересно», — рассказал начальник службы береговых войск ВМФ, полковник, Максим Журилов.
На первом этапе, полосе препятствий, российские морпехи будут соревноваться с военнослужащими из Венесуэлы, Китая и Ирана. Каждая страна выставляет по три отделения. Испытание одновременно проходят две команды.
На втором этапе, тропе выживания, наши парни получили 2-й, 5-й и 6-й стартовые номера. Здесь три отделения бегут по одиночке. А на третьем, эстафете, определят лучший экипаж по полевой выучке.
То есть россияне сразу же сразятся с командой хозяев соревнований. По условиям конкурса, выступать придется на китайской технике.
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