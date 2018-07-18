Замкомандующего ВДВ раскрыл подробности новой парашютной системы

Новая парашютная система разрабатывается для доставки грузов в районы Арктики.

Разрабатываемая для Воздушно-десантных войск России грузовая система «Горизонталь» предназначена для управляемого сброса грузов от 1,5 тонны до 4 тонн. Об этом сообщило Минобороны со ссылкой заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова.

«Система имеет блок управления, в нее заложена программа, позволяющая определять нужные параметры скольжения системы по воздуху, благодаря чему она выходит в заданную точку», — рассказал В. Кочетков.

По словам замкомандующего, в интересах ВДВ создается платформа для доставки грузов в районы Арктики.

Он также отметил, что в числе ближайших поступлений в этом году — комплект парашютной системы ПБС-950У «Бахча», которая на состоявшихся масштабных учениях ВДВ и ВТА проходила летные специальные испытания.

Ранее ТРК Звезда публиковала кадры десантирования новейшего БТР-МДМ с экипажем внутри с помощью данной парашютной системы.