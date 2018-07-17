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В Приморье контрактников стали искать через Instagram
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В Приморье контрактников стали искать через Instagram 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Служить нужно будет на пограничном корабле.
Социальную сеть Instagram задействовали для набора а Пограничную службу ФСБ России контрактников.
«Военная служба по контракту на кораблях Пограничной службы (Береговая охрана). Заработная плата 40-70 тыс. руб. в месяц. Полное социальное обеспечение», — говорится в описании одного из аккаунтов.
Чтобы служить на пограничном корабле, нужно быть не старше 34 лет, иметь гражданство России, образование не ниже среднего полного. Также среди требований — отсутствие близких родственников или имущества за границей, отсутствие проблем со здоровьем, отсутствие судимости своей и близких родственников.
Публикация от ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ (@voennaiasluzhba)
11 Июл 2018 в 4:00 PDT
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