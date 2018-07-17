В Приморье контрактников стали искать через Instagram

Служить нужно будет на пограничном корабле.

Социальную сеть Instagram задействовали для набора а Пограничную службу ФСБ России контрактников.

«Военная служба по контракту на кораблях Пограничной службы (Береговая охрана). Заработная плата 40-70 тыс. руб. в месяц. Полное социальное обеспечение», — говорится в описании одного из аккаунтов.

Чтобы служить на пограничном корабле, нужно быть не старше 34 лет, иметь гражданство России , образование не ниже среднего полного. Также среди требований — отсутствие близких родственников или имущества за границей, отсутствие проблем со здоровьем, отсутствие судимости своей и близких родственников.

Публикация от ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ (@voennaiasluzhba)

11 Июл 2018 в 4:00 PDT