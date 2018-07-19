С начала текущего года более 790 военнослужащих ЦВО получили жилищные субсидии на общую сумму почти пять млрд рублей

Наибольшая сумма субсидии составила более 14 млн рублей, она предоставлена военнослужащему Екатеринбургского гарнизона в феврале 2018 года.

Валерий Овчаренко. Более 790 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) за первое полугодие 2018 года получили жилищные субсидии на общую сумму почти пять млрд рублей для приобретения постоянного жилья. Об этом в четверг сообщил начальник Центрального регионального управления жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

«За первое полугодие 2018 года исполнены социальные обязательства по обеспечению постоянным жильем в отношении 859 военнослужащих, а с учетом членов их семей — более чем 3,5 тысячи граждан. За этот период предоставлены жилищные субсидии 4,9 млрд рублей», — сказал Виталий Овчаренко.

По данным «Центррегионжилье», в первом полугодии наибольшая сумма жилищной субсидии составила более 14 млн рублей, она предоставлена военнослужащему Екатеринбургского гарнизона в феврале 2018 года.

«Один из военнослужащих, которому жилищная субсидия предоставлена в марте 2018 года, приобрел две квартиры в Челябинске , а другой военнослужащий также приобрел две квартиры — одну в Кирове, вторую в Москве , что говорит о возрастающем спросе на данный вид жилищного обеспечения», — отметил начальник ФГКУ «Центррегионжилье».

Каменске-Уральском Свердловской области. Впервые за несколько лет в первом полугодии 2018 года сданы в эксплуатацию и торжественно заселены три жилых дома для военного ведомства, расположенные в Абакане

«Новые дома позволили обеспечить квартирами почти 400 военнослужащих. В настоящее время на территории ЦВО ведется строительство десяти домов на 1,1 тыс. квартир и здание одного общежития», — пояснил Валерий Овчаренко.

Спрос на военную ипотеку в ЦВО первом полугодии 2018 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.