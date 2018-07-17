Учебно-тренировочный комплекс «Песочное» готов к встрече участников международного конкурса «Безопасная среда»

До начала основных этапов конкурса команды проведут жеребьевку, выполнят пристрелку вооружения, ознакомятся с трассой и проведут тренировки по ее преодолению.

До начала основных этапов конкурса команды проведут жеребьевку, на которой определят вооружение, военную и специальную технику, очередность стартов экипажей и номеров маршрутов. Также участники соревнований ознакомятся с мерами безопасности, осуществят пристрелку вооружения, ознакомятся и проведут тренировки на технике по маршрутам прохождения трассы.

Начало состязательной части конкурса стартует 28 июля и продлится до 4 августа.