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На вооружение Центрального военного округа поступили комплексы связи шестого поколения (МКС-П)
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На вооружение Центрального военного округа поступили комплексы связи шестого поколения (МКС-П) 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Они предназначены для организации видеосвязи командирами на полевых пунктах управления, а также для связи пунктов управления оперативно-стратегического звена.
Три переносных многофункциональных комплекса связи шестого поколения (МКС-П) поступили по гособоронзаказу в подразделения, дислоцированные в Свердловской области.
Современные комплексы предназначены для организации видеосвязи командирами на полевых пунктах управления, а также для связи пунктов управления оперативно-стратегического звена.
МКС-П оснащен спутниковой станцией и обеспечивает защищенную видео— и аудиоконференцсвязь, передачу данных и обмен электронными сообщениями. Данное изделие имеет защиту от воздействия радиоэлектронного подавления и легко переносится в транспортном контейнере. Может применяться как на стационарных, так и на подвижных объектах.
До конца 2018 года ожидается поставка ещё пяти данных комплексов.
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