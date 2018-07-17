В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ

В линию парада в Балтийске будут поставлены эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», МРК «Зыбь», РК «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», БДК «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и БТС «Дмитрий Шишков».

В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко ВМФ.

В линию военно-морского парада в Балтийске будут поставлены эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».

Жители и гости города смогут посетить ракетный катер «Димитровград», рейдовый тральщик «РТ-231» и спасательный многофункциональный катер «СМК-2172», которые будут пришвартованы у причалов Аванпорта.

Всего в ходе праздника будет задействовано более 40 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Постановка кораблей на специально установленное в канале рейдовое оборудование, так называемые «бочки», осуществляется с использованием буксиров и плавкрана.

В этом году военные моряки отметят свой профессиональный праздник 29 июля.