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В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ
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В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В линию парада в Балтийске будут поставлены эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», МРК «Зыбь», РК «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», БДК «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и БТС «Дмитрий Шишков».
В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко ВМФ.
В линию военно-морского парада в Балтийске будут поставлены эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».
Жители и гости города смогут посетить ракетный катер «Димитровград», рейдовый тральщик «РТ-231» и спасательный многофункциональный катер «СМК-2172», которые будут пришвартованы у причалов Аванпорта.
Всего в ходе праздника будет задействовано более 40 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.
Постановка кораблей на специально установленное в канале рейдовое оборудование, так называемые «бочки», осуществляется с использованием буксиров и плавкрана.
В этом году военные моряки отметят свой профессиональный праздник 29 июля.
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