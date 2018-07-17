Более 1000 выпускников вузов Минобороны России в ближайшее время пополнят ряды РВСН

Около 80% лейтенантов распределены для прохождения военной службы в ракетные соединения на должности, связанные с несением (обеспечением несения) боевого дежурства, в том числе на ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».

Около 80% лейтенантов распределены для прохождения военной службы в ракетные соединения на должности, связанные с несением (обеспечением несения) боевого дежурства, в том числе на подвижных грунтовых ракетных комплексах (ПГРК) «Тополь-М» и «Ярс».

В настоящее время в воинских частях РВСН продолжается активная работа по подготовке к встрече выпускников. Встреча, размещение, организация быта молодых офицеров и членов их семей, вопросы социальной защиты являются приоритетными направлениями деятельности командования РВСН на этапе ввода в строй лейтенантов, так как от этого во многом зависит их настрой на дальнейшую службу, качество решения поставленных задач, а значит социальная и кадровая стабильность в войсках.

Ввод в строй офицеров в воинских частях РВСН будет проводиться дифференцированно в несколько этапов с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки под руководством командиров воинских частей и соединений, за каждым из них будут закреплены опытные офицеры-наставники, что позволит к концу первого года службы многим повысить свою классную квалификацию.

Молодым лейтенантам было выделено более 1000 жилых помещений для постоянного проживания, офицеры, имеющие семью, будут обеспечены преимущественно служебными квартирами.