Ещё
Более 1000 выпускников вузов Минобороны России в ближайшее время пополнят ряды РВСН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1000 выпускников вузов Минобороны России в ближайшее время пополнят ряды РВСН 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 80% лейтенантов распределены для прохождения военной службы в ракетные соединения на должности, связанные с несением (обеспечением несения) боевого дежурства, в том числе на ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».
В конце июля более 1000 выпускников высших учебных заведений Минобороны России, а также учебных военных центров технических вузов страны пополнят ряды Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Около 80% лейтенантов распределены для прохождения военной службы в ракетные соединения на должности, связанные с несением (обеспечением несения) боевого дежурства, в том числе на подвижных грунтовых ракетных комплексах (ПГРК) «Тополь-М» и «Ярс».
В настоящее время в воинских частях РВСН продолжается активная работа по подготовке к встрече выпускников. Встреча, размещение, организация быта молодых офицеров и членов их семей, вопросы социальной защиты являются приоритетными направлениями деятельности командования РВСН на этапе ввода в строй лейтенантов, так как от этого во многом зависит их настрой на дальнейшую службу, качество решения поставленных задач, а значит социальная и кадровая стабильность в войсках.
Ввод в строй офицеров в воинских частях РВСН будет проводиться дифференцированно в несколько этапов с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки под руководством командиров воинских частей и соединений, за каждым из них будут закреплены опытные офицеры-наставники, что позволит к концу первого года службы многим повысить свою классную квалификацию.
Молодым лейтенантам было выделено более 1000 жилых помещений для постоянного проживания, офицеры, имеющие семью, будут обеспечены преимущественно служебными квартирами.
ТК «Звезда»: последние новости
Лейтенантское пополнение Военной академии МТО На рейде главной базы Северного флота – Североморска – формируется парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России В День Военно-Морского Флота в Севастополе пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог146
Погиб Тагир Вагапов44
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня1
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца118
США пригрозили России новыми санкциями244
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение