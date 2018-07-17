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Лейтенантское пополнение Военной академии МТО
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Лейтенантское пополнение Военной академии МТО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На встрече с молодыми офицерами начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров отметил, что в вузе разработан целый комплекс мероприятий, направленный на оказание им помощи в становлении в службе.
Сегодня офицеры — выпускники военных вузов прибыли для прохождения дальнейшей службы в Военную академию материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва.
Лейтенанты назначены на офицерские должности в различные подразделения академии и Научно-исследовательского института (ВСИ МТО ВС РФ).
На встрече с лейтенантами начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров отметил, что на сегодняшний день учебное заведение является ведущим вузом Вооруженных Сил РФ по подготовке специалистов материально-технического обеспечения с очень сильным научно-педагогическим составом.
«В академии разработан комплекс мероприятий, направленный на оказание помощи молодым офицерам в становлении их в должности. Традиционно в августе на базе обеспечения учебного процесса в Приветнинском пройдут учебно-методические сборы с молодыми офицерами», –— отметил Андрей Топоров.
Он выразил уверенность, что молодые офицеры станут достойными представителями системы материально-технического обеспечения и пожелал им успехов в службе.
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