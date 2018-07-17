Студенты военной кафедры Волгоградского государственного аграрного университета выполнили стрельбы из РСЗО «Торнадо-Г»

Будущие офицеры получили практические навыки при выполнении огневых задач в должности командира взвода (батареи) и артиллерийского корректировщика.

Студенты военной кафедры Волгоградского государственного аграрного университета в рамках полевого выхода на полигоне Прудбой ( Волгоградская обл. ) впервые выполнили зачетные огневые задачи курса подготовки артиллерии с боевой стрельбой из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г».

По замыслу мероприятия, артбатареи РСЗО «Торнадо-Г» и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С», поддерживающие мотострелковые подразделения в наступлении, нанесли огневое поражение условному противнику и его объектам, тем самым выполнив контрольные задачи курса подготовки артиллерии.

В ходе выполнения зачетных стрельб было израсходовано около 200 боеприпасов и реактивных снарядов. Студенты освоили все должности — от наводчика до командира батареи в составе артиллерийских и реактивных батарей.

Основная цель занятия — получение практических навыков студентами при выполнении огневых задач в должности командира взвода (батареи) с закрытой огневой позиции и отработка действий в должности артиллерийского корректировщика. Также студенты получили навыки по управлению огнем артиллерийских подразделений.

По мнению коллектива преподавателей военной кафедры, только практические занятия с боевой стрельбой позволяют будущим офицерам закрепить навыки командира батареи по управлению огнем.