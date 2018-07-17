В Северной Осетии начался оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом соединений ЮВО

В мероприятии принимают участие около 200 офицеров управлений соединений округа, командиров мотострелковых соединений, начальников штабов и их заместителей.

Во Владикавказе на базе отдельной мотострелковой бригады и гарнизонного Дома офицеров начался оперативно-мобилизационный сбор по боевой готовности руководящих должностных лиц соединений Южного военного округа (ЮВО).

В мероприятии принимают участие около 200 офицеров управления соединений округа, командиров мотострелковых соединений, начальников штабов и их заместителей. Кроме того, на учении в рамках сбора задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, боевые машины пехоты БМП-3 и танки Т-90.

В ходе лекции в Доме офицеров командирам доведут современные требования в организации боевой готовности в воинских частях. Офицеры также изучат новые формы и способы применения межвидовой группировки войск (сил) в современных условиях.

В ходе практической части мероприятия в расположении мотострелкового соединения во Владикавказе и на общевойсковом полигоне Шалхи мотострелковое и танковое подразделения продемонстрируют участникам сбора первоочередные мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом и развёртыванием в назначенных районах.