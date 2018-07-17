Ещё
В Северной Осетии начался оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом соединений ЮВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северной Осетии начался оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом соединений ЮВО 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии принимают участие около 200 офицеров управлений соединений округа, командиров мотострелковых соединений, начальников штабов и их заместителей.
Во Владикавказе на базе отдельной мотострелковой бригады и гарнизонного Дома офицеров начался оперативно-мобилизационный сбор по боевой готовности руководящих должностных лиц соединений Южного военного округа (ЮВО).
В мероприятии принимают участие около 200 офицеров управления соединений округа, командиров мотострелковых соединений, начальников штабов и их заместителей. Кроме того, на учении в рамках сбора задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, боевые машины пехоты БМП-3 и танки Т-90.
В ходе лекции в Доме офицеров командирам доведут современные требования в организации боевой готовности в воинских частях. Офицеры также изучат новые формы и способы применения межвидовой группировки войск (сил) в современных условиях.
В ходе практической части мероприятия в расположении мотострелкового соединения во Владикавказе и на общевойсковом полигоне Шалхи мотострелковое и танковое подразделения продемонстрируют участникам сбора первоочередные мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом и развёртыванием в назначенных районах.
ТК «Звезда»: последние новости
Порошенко испугался «нападения» Россия на Мариуполь Свыше 10 боевых кораблей примут участие в тренировке на рейде Кронштадта перед Главным военно-морским парадом Военнослужащие Северного флота оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Мурманской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде190
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II163
Тест: Выжили бы вы в царской России?50
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца15
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение