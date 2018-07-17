На занятиях по боевой подготовке на полигонах Каспийской флотилии задействованы только новые БТР-82А

В настоящее время экипажи более 60 бронемашин отрабатывают различные элементы общевойскового боя, а также проходят интенсивную стрелковую подготовку на новых директрисах по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполняют элементы боевой подготовки на полигонах в Астраханской области Дагестане только на новых бронетранспортёрах БТР-82А, полученных взамен устаревших модификаций.

В настоящее время экипажи более 60 новых бронемашин отрабатывают различные элементы общевойскового боя, а также проходят интенсивную стрелковую подготовку на новых директрисах по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.

Новые директрисы стрельбы увеличивают возможности переоборудованных полигонов, позволяя одновременно проводить боевые стрельбы на БТР-82А в составе роты морской пехоты.

БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в мае и июне в рамках программы перевооружения Южного военного округа на современные образцы техники до 2020 года.