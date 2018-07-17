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На занятиях по боевой подготовке на полигонах Каспийской флотилии задействованы только новые БТР-82А
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На занятиях по боевой подготовке на полигонах Каспийской флотилии задействованы только новые БТР-82А 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время экипажи более 60 бронемашин отрабатывают различные элементы общевойскового боя, а также проходят интенсивную стрелковую подготовку на новых директрисах по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполняют элементы боевой подготовки на полигонах в Астраханской области и Дагестане только на новых бронетранспортёрах БТР-82А, полученных взамен устаревших модификаций.
В настоящее время экипажи более 60 новых бронемашин отрабатывают различные элементы общевойскового боя, а также проходят интенсивную стрелковую подготовку на новых директрисах по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.
Новые директрисы стрельбы увеличивают возможности переоборудованных полигонов, позволяя одновременно проводить боевые стрельбы на БТР-82А в составе роты морской пехоты.
БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в мае и июне в рамках программы перевооружения Южного военного округа на современные образцы техники до 2020 года.
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