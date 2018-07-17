Ростех создал «покрытие-хамелеон» для маскировки боевой техники 

В настоящее время получены экспериментальные образцы таких покрытий.
Ростех создал покрытие-хамелеон, которое способно менять цвет в зависимости от окружающей среды. Его планируют применять для маскировки боевой техники и солдат.
— Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение, — отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью ТАСС.
По его словам, первый образец новой экипировки — «шлем-невидимка» в скором времени будет представлен на одной из выставок, сообщает rueconomics.ru.
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях такого покрытия.
— Покрытие работает на физико-химических принципах, когда под воздействием либо температуры, либо источника питания, который запитывает обшивку, создаются возможности для смены цвета в зависимости от внешних условий местности. Тем самым вооружения, военная техника и личный состав становятся труднообнаруживаемыми для обычных оптических приборов, широко используемых в вооруженных силах всех стран, — пояснил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».