Ростех создал «покрытие-хамелеон» для маскировки боевой техники

В настоящее время получены экспериментальные образцы таких покрытий.

Ростех создал покрытие-хамелеон, которое способно менять цвет в зависимости от окружающей среды. Его планируют применять для маскировки боевой техники и солдат.

— Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение, — отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью ТАСС

По его словам, первый образец новой экипировки — «шлем-невидимка» в скором времени будет представлен на одной из выставок, сообщает rueconomics.ru.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях такого покрытия.