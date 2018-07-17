Военный комиссар Люблинского района рассказал о «привилегиях» для граждан, прошедших военную службу по призыву

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 129 с 1 апреля осуществляется призыв граждан на военную службу. Об основных «привилегиях», установленных действующим законодательством, для граждан, прошедших военную службу по призыву нашему корреспонденту рассказал военный комиссар Люблинского района полковник Сергей Кузнецов

Прежде всего, на основании пункта 5 статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» такие военнослужащие имеют право на сохранение мест в образовательных организациях, в которых они обучались до призыва.

А в случае наличия рекомендации командира граждане, уволенные с военной службы по призыву на основании пункта 9 части 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» имеют право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. В продолжение данной темы Сергей Кузнецов обратил внимание на то, что граждане, прошедшие военную службу по призыву и имеющие высшее образование, при прочих равных условиях обладают преимущественным правом на зачисления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам высшего образования в области экономики и управления. Это право им предоставлено пунктом 5 статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Если говорить о трудовых «привилегиях», то граждане, работавшие до призыва на военную службу в государственных организациях, имеют право на сохранение в течение трех месяцев права на поступление на работу в те же организации на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу. Кроме того, пункт 5 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» предоставляет уволенному военнослужащему право на зачет времени военной службы в непрерывный стаж работы, а также в стаж государственной службы государственного служащего в случае поступления на работу в органы государственной власти. Кроме того, пунктом 5 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» установлено преимущественное право для данных граждан на оставление на работе, на которую они поступили впервые, при сокращении штата работников. А граждане, принятые на прежнее место работы, в соответствии с действующим законодательством имеют право на материальную помощь на первоначальное обзаведение хозяйством, которая предоставляется не позднее трех месяцев после принятия на работу гражданина по его личному заявлению в размере, устанавливаемом организацией по согласованию с соответствующими выборными профсоюзными органами, но не менее 500 рублей.

Также военный комиссар обратил внимание на предусмотренные действующим законодательством «привилегии» для семьи уволенного с военной службы по призыву гражданина. В частности, на имеющееся право на предоставление мест для их детей в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, а также в летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственности не позднее месячного срока с момента обращения. А также на то, что указанные граждане имеют право на перерасчет коммунальных платежей за то время, когда проходили службу, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В завершение разговора военный комиссар рассказал, что одиноким матерям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, пунктом

5 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» предоставляется преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников.