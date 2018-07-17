Бронетехника НАТО обнаружена на спортивных соревнованиях в Эстонии

«Ралли Эстония » — спортивные соревнования, в которых принимают участие гонщики со всего мира. Один из этапов гонки проходил с 13 по 15 июля в окрестностях города Тарту . Старт и финиш соревнований организаторы устроили в центре города.

В рамках спортивных соревнований организаторы устроили в Тарту автомобильную выставку, и почему-то рядом с ней разместились образцы британской тяжелой военной техники — танки и бронетранспортер. Какое отношение военная техника НАТО имеет к спортивному соревнованию, остается только догадываться.

В Эстонии находится британский контингент войск НАТО — первый батальон Йоркширского полка, который в рамках ротации сменил расквартированный в городе Тапа первый батальон Уэльского полка.

Можно было бы предположить, что британские военные таким образом решили поддержать спортсменов-соотечественников, но в этом этапе соревнований Ралли Эстония ни один экипаж из Англии участия не принимал.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как президент Эстонии призвала западных партнеров усилить контингент Североатлантического альянса в странах Балтии.