Ещё
Бронетехника НАТО обнаружена на спортивных соревнованиях в Эстонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бронетехника НАТО обнаружена на спортивных соревнованиях в Эстонии 

Пятый канал 41 минуту назад
Фото: Пятый канал
«Ралли Эстония» — спортивные соревнования, в которых принимают участие гонщики со всего мира. Один из этапов гонки проходил с 13 по 15 июля в окрестностях города Тарту. Старт и финиш соревнований организаторы устроили в центре города.
В рамках спортивных соревнований организаторы устроили в Тарту автомобильную выставку, и почему-то рядом с ней разместились образцы британской тяжелой военной техники — танки и бронетранспортер. Какое отношение военная техника НАТО имеет к спортивному соревнованию, остается только догадываться.
В Эстонии находится британский контингент войск НАТО — первый батальон Йоркширского полка, который в рамках ротации сменил расквартированный в городе Тапа первый батальон Уэльского полка.
Можно было бы предположить, что британские военные таким образом решили поддержать спортсменов-соотечественников, но в этом этапе соревнований Ралли Эстония ни один экипаж из Англии участия не принимал.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как президент Эстонии призвала западных партнеров усилить контингент Североатлантического альянса в странах Балтии.
Пятый канал: последние новости
Украина заключила контракт с Францией на поставку 55 вертолетов В Петербурге сделают бесплатный проезд по ЗСД на время репетиции ко дню ВМФ Порошенко подозревает Россию в организации «военной атаки» на Мариуполь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде150
Тест: Выжили бы вы в царской России?
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа26
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17348
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение