За сутки в Сирии шесть раз нарушили перемирие 

Российские военнослужащие продолжают отслеживать ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Как сообщило в субботу Минобороны России, за сутки перемирие было нарушено шесть раз в провинциях Латакия и Алеппо. Турецкая сторона Центра по примирению враждующих сторон зафиксировала один факт открытия огня, пишет РИА Новости.
Минобороны РФ, в целом, считает ситуацию в зонах деэскалации как стабильную. За сутки медицинскую помощь получили 13 сирийцев. Количество участников соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не увеличилось.