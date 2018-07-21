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За сутки в Сирии шесть раз нарушили перемирие
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Максакова в короткой юбке вызвала фурор

За сутки в Сирии шесть раз нарушили перемирие 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российские военнослужащие продолжают отслеживать ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Как сообщило в субботу Минобороны России, за сутки перемирие было нарушено шесть раз в провинциях Латакия и Алеппо. Турецкая сторона Центра по примирению враждующих сторон зафиксировала один факт открытия огня, пишет РИА Новости.
Минобороны РФ, в целом, считает ситуацию в зонах деэскалации как стабильную. За сутки медицинскую помощь получили 13 сирийцев. Количество участников соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не увеличилось.
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