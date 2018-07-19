Ещё
В Минобороны рассказали о конкурсе в самое популярное военное учебное заведение России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны рассказали о конкурсе в самое популярное военное учебное заведение России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В текущем году в единственное на Дальнем Востоке командное училище поступило более одной тысячи рапортов от желающих обучаться.
Конкурс в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) составляет не менее пяти человвек на место. Сегодня училище является одним из самых популярных ВУЗов Минобороны России среди абитуриентов.
Вступительные испытания проводятся в несколько потоков. Прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовку и профессиональный психологический отбор. Зачисление отобранных по рейтингу кандидатов состоится 1 августа.
Кроме ДВОКУ, у абитуриентов 2018 года популярны Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Средний конкурс в учебные заведения Минобороны по стране ожидается около трех с половиной человек на место. Самый высокий конкурс фиксируется среди девушек — свыше 16 человек на место.
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенск Амурской области, — одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 по 2017 год военный ВУЗ произвел 106 выпусков, подготовив более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.
ТК «Звезда»: последние новости
В акватории Невы встали на рейд первые боевые корабли, которые примут участие в Главном военно-морском параде Более 1000 выпускников вузов Минобороны России в ближайшее время пополнят ряды РВСН «Правый сектор»* заявил о создании нового подразделения для «освобождения» Донбасса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой157
К санкциям против РФ подключились новые страны89
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россияне бегут с Дальнего Востока430
Россия пошла против решения США5
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение