В Минобороны рассказали о конкурсе в самое популярное военное учебное заведение России

В текущем году в единственное на Дальнем Востоке командное училище поступило более одной тысячи рапортов от желающих обучаться.

Конкурс в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) составляет не менее пяти человвек на место. Сегодня училище является одним из самых популярных ВУЗов Минобороны России среди абитуриентов.

Вступительные испытания проводятся в несколько потоков. Прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовку и профессиональный психологический отбор. Зачисление отобранных по рейтингу кандидатов состоится 1 августа.

Кроме ДВОКУ, у абитуриентов 2018 года популярны Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Средний конкурс в учебные заведения Минобороны по стране ожидается около трех с половиной человек на место. Самый высокий конкурс фиксируется среди девушек — свыше 16 человек на место.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенск Амурской области, — одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 по 2017 год военный ВУЗ произвел 106 выпусков, подготовив более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.