Названо самое популярное учебное заведение Минобороны РФ среди абитуриентов-2018

В этом году абитуриенты проходят вступительные испытания в несколько этапов. Прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию.

Дальневосточное Высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) стало одним из самых популярных среди абитуриентов-2018. В текущем году в единственное на Дальнем Востоке командное училище поступило более одной тысячи рапортов от желающих обучаться. На одно место претендует не менее пяти человек. В самом училище, помимо предоставления результатов ЕГЭ, абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовку и профессиональный психологический отбор. Зачисление отобранных по рейтингу кандидатов состоится 1 августа.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенск Амурской области , — одно из старейших военно-учебных заведений России . В нем проходят подготовку командиры для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. С 1940 по 2017 год военный ВУЗ произвел 106 выпусков, подготовив более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.