Комплексы связи шестого поколения поступили на вооружение военных на Урале 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Три переносных многофункциональных комплекса связи шестого поколения (МКС— П) поступили по гособоронзаказу в подразделения в Свердловской области. Об этом во вторник сообщили в пресс— службе Центрального военного округа.
"В подразделения в Свердловской области поступили современные комплексы связи шестого поколения, предназначенные для услуг видеосвязи командирам на полевых пунктах управления, а также для организации связи пунктов управления оперативно-стратегического звена", — сказали в пресс-службе.
МКС-П оснащен спутниковой станцией и обеспечивает защищенные видео— и аудио-конференц-связь, передачу данных и обмен электронными сообщениями. Новые комплексы защищены от воздействия средств радиоэлектронного подавления и легко переносятся в транспортном контейнере. Могут применяться как на стационарных, так и подвижных объектах.
До конца года в войска ожидается поставка еще пяти комплексов.