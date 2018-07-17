Законопроект о предоставлении соцгарантий сотрудникам Росгвардии прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект, которым предлагается предоставлять сотрудникам Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) и членам их семей социальные гарантии.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на соблюдение социальных гарантий военнослужащих войск национальной гвардии, граждан РФ, уволенных с военной службы из внутренних войск, уволенных с военной службы в войсках национальной гвардии, членов их семей и лиц, находящихся на их иждивении.

Документом предлагается предоставлять всем категориям военнослужащих и сотрудников возможность подготовки в учебных воинских частях войск нацгвардии, а также в образовательных организациях, учебных подразделениях других федеральных органов исполнительной власти.

Также законопроектом предусматривается право медицинского обеспечения и освидетельствования, военно-врачебной экспертизы и санаторно-курортного лечения в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях для военнослужащих войск национальной гвардии, граждан РФ, уволенных с военной службы из внутренних войск, уволенных с военной службы в войсках национальной гвардии, членов их семей и лиц, находящихся на их иждивении.

Кроме того, предлагается сохранять специальные звания определенным категориям военнослужащих, продолжающим прохождение военной службы в войсках Росгвардии.