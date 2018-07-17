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«Покрытие-хамелеон» станет скрытым преимуществом «солдат будущего» армии РФ
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«Покрытие-хамелеон» станет скрытым преимуществом «солдат будущего» армии РФ 

ФБА «Экономика сегодня» 27 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
В скором времени в комплекте экипировки российского «солдата будущего» появится «шлем-невидимка», способный мимикрировать под цвет окружающей среды. Как считают военные эксперты, данная технология в перспективе даст российской армии скрытое преимущество на поле боя.
"Покрытие-хамелеон" для маскировки армии РФ
Корпорация «Ростех» создала покрытия для боевой техники, способные подстраиваться под цвет окружающей среды. Как рассказал ТАСС глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первая разработка с применением новой технологии, так называемый «шлем-невидимка», будет представлен на одной из ближайших выставок.
Впоследствии он станет частью комплекта экипировки российского «солдата будущего». Причем «покрытие-хамелеон» планируется использовать не только для маскировки личного состава, но и военной техники, в том числе танков.
«Подобного рода технологии позволяют военной технике и личному составу сливаться с поверхностью, маскируя их на поле боя. Покрытие работает на физико-химических принципах, когда под воздействием либо температуры, либо источника питания, который запитывает обшивку, создаются возможности для смены цвета в зависимости от внешних условий местности.
Тем самым вооружения, военная техника и личный состав становятся труднообнаруживаемыми для обычных оптических приборов, широко используемых в вооруженных силах всех стран. В условиях конфликта такое камуфлирование приводит в тому, что противник запоздало обнаруживает боевую единицу, когда та уже готова использовать средства поражения. В итоге использование маскировки обеспечивает вооруженным силам определенного рода преимущество», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» военный эксперт Алексей Леонков.
Разработкой «покрытия-хамелеона» занимается «Росэлектроника», являющееся одним из предприятий «Ростеха». Как ранее отмечали в самой «Росэлектроники» при создании «плащей-невидимок» они используют специальную ферритовую ткань, поглощающую воздействие волн радиоэлектронного вооружения.
Средства разведки
Причем разработка уникальна не только для нашей страны. Материала столь малой удельной массы, но с заявленными крайне высокими поглощающими свойствами в мире в принципе еще не создавалось. Хотя вопросы маскировки, как отмечает Леонков, остаются актуальными для всех ведущих стран, и они продолжают аналогичные российским эксперименты.
Чуть ранее главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский объяснил нам, что ферритовая ткань позволяет скрыть технику в радиолокационном диапазоне за счет поглощения радиоволн и резкого снижения или отсутствия отраженного сигнала от объектов. Но эксперт также отмечает, что средства разведки работают в различных диапазонах.
Если в оптическом (бинокли, прицелы) или тепловом диапазоне, в котором работают инфракрасные приборы и тепловизор, ферритовая ткань действительно способна эффективно скрывать технику и частично личный состав, то комплексное применение разведывательных средств, в том числе ультрафиолетовый и инфракрасный диапазон, не всегда могут полностью все спрятать. Но в динамике не поле боя даже такая маскировка становится решающим преимуществом.
«Существуют также воздушные средства разведки, которые используют, в том числе электронные средства обнаружения при пролете над той или иной местности. Маскировки местности является одной из главных задач при размещении военной техники в условиях боевых действий, так как если воздушные разведчики или беспилотники ее обнаруживают, то позиции становятся максимально уязвимыми. Но если ее эффективно скрывают «плащи-невидимки», то решение тех или иных боевых задач заметно упрощается», — резюмирует Алексей Леонков.
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