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Вооруженные силы РФ пополнили 1235 новобранцев из Ульяновской области
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Вооруженные силы РФ пополнили 1235 новобранцев из Ульяновской области 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
15 июля в России финишировала призывная кампания. Вооруженные силы страны пополнили и 1235 новобранцев из Ульяновской области. 47 призывников, имеющих высшее и среднее профобразование, военной службе по призыву предпочли двухлетнюю службу по контракту. Один выпускник вуза направлен в научную роту в Краснодар.
Впервые призывные комиссии проходили юнармейцы. Всего их было 40. Трое будут проходить военную службу в учебных воинских частях, остальным 37-и в связи с получением образования предоставили отсрочку.
В общей сложности в весенний призыв со сборного пункта были отправлены 62 воинские команды, призывные комиссии прошли 5837 человек. Из них 1146 были освобождены от призыва по состоянию здоровья, более 3 тысяч человек получили отсрочку.
60 юношей не явились на комиссию и отправку в войска без уважительный причин, материалы на них переданы в следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. 187 граждан привлечены к административной ответственности.
Шестеро юношей будут проходить альтернативную гражданскую службу.
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